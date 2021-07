La piazza anti-Green Pass spacca la Lega.Molinari-Fedriga contro Borghi-Bagnai

Green pass: parlamentari in piazza, la Lega prende le distanze - Polemica nella Lega, e anche in altri partiti, per la presenza ieri a Roma di alcuni parlamentari leghisti alla manifestazione organizzata dai 'no green pass' a piazza del Popolo. Tra i manifestanti che protestavano contro le decisioni del governo scandendo a gran voce "liberta', liberta'", c'erano anche il senatore Alberto Bagnai e il deputato Claudio Borghi, che ieri sera su Twitter - alla fine della manifestazione - aveva pubblicato una foto della piazza gremita e il commento: "Grazie a tutti. Spero che la nostra voce NoGreenPass si sia sentita forte e chiara". Una scelta contestata decisamente dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. "Io non ci sono andato e ritengo che i miei colleghi abbiano sbagliato ad andare", ha detto stamattina ad Agora' Estate su Rai Tre. "Nonostante sia libera la scelta di manifestare e di esprimere un pensiero, credo che gli esponenti del mio partito che sono nel governo abbiano sbagliato ad andare in piazza - ha ribadito - E quella comunque non era la piazza della Lega. Era una piazza autoconvocata su un tema che pero' la Lega ha posto al governo".

Vaccini: Fedriga, dissenso sacro ma non sarei sceso in piazza - Prende le distanze dai colleghi leghisti che hanno appoggiato le manifestazioni contro il Green pass il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ed enfatizza l'importanza della campagna vaccinale, chiedendo pero' di non demonizzare gli scettici. "Personalmente non condivido la campagna No vax o No pass: dunque quella della fiaccolata non e' la mia piazza", ha detto in un'intervista alla Repubblica, anche se "la liberta' di manifestare e di esprimere dissenso e' sacra. E non bisogna criminalizzare chi pone dei dubbi". Il presidente ha totale fiducia nei vaccini. I suoi figli, dice, "non hanno ancora dodici anni. Se li avessero, chiederei loro di vaccinarsi". Cio' che si auspica e' che la partecipazione alla profilassi sia "la piu' alta possibile fra tutte le persone ancora scoperte", e per farlo occorre "spiegare che la campagna vaccinale e' fondamentale, confutare una quintalata di notizie false, ma non mettere sulla graticola chi ha dubbi". In questo momento occorre tenere unito il Paese, "mi preoccupa molto la lotta fra fazioni", aggiunge. Le posizioni del suo leader non sono una strizzata d'occhio agli scettici? "Si e' vaccinato anche Salvini. La posizione e' chiara". Quanto al green pass, e' "utile" per la spinta che ha dato alle vaccinazioni, ma presenta delle "criticita'". "Trasformare i ristoratori in controllori", fa l'esempio il presidente, "e' cosa difficile".