La Russa: "Incomprensioni tra Salvini e Tajani, ma mi fido di loro"

La Russa, incomprensioni Salvini-Tajani ma mi fido di loro

C'è stata "qualche incomprensione tra Salvini e Tajani ma tutti e due hanno detto che questo non mette in discussione La durata e La capacità del governo di stare insieme, mi fido di loro, che devo dire". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della Cerimonia del Ventaglio, rispondendo alle domande poste dal presidente dell'Associazione stampa parlamentare Adalberto Signore.

Premierato: La Russa, sara' referendum e con verdetto chiaro

"Il referendum ci sara', concordo. Non credo che La riforma del premierato venga approvata con La maggioranza qualificata. Se anche passasse per pochi voti, sarebbe un salto molto in avanti rispetto a una riforma sull'Autonomia di diversi anni fa che e' passata per tre o quattro voti. Io credo che gli italiani daranno un'indicazione molto chiara".

Giornalista aggredito: La Russa,condanna ma non si è dichiarato

"Sulla vicenda di questi giorni, ho una posizione di assoluta e totale condanna". "Ci vuole - ha aggiunto - un modo più attento di fare le incursioni legittime da parte dei giornalisti. La persona aggredita, a cui va la mia solidarietà, non si è mai dichiarata giornalista. Non sto giustificando niente. Non credo però che il giornalista passasse lì per caso, trovo più giusto se l'avesse detto. Ma questo non può giustificare minimamente l'azione violenta".

La Russa: sciogliere CasaPound? Non tocca a me decidere

Sciogliere il movimento CasaPound? "Non tocca a me deciderlo. C'e' una legge precisa, c'e' un percorso. Quando fosse a compimento, se le risultanze fossero tali... Ma bisogna stare attenti. E faccio una battuta, un consigliere del Pd ha fatto male a un collega della Lega, non vorrei che dalla Lega chiedessero lo scioglimento del Pd. E' una battuta...". "Lo scioglimento - ha aggiunto - e' una cosa importante, seria, che va oltre un singolo episodio. CasaPound? Puo' esserci una valutazione, quando la faranno la leggero'".

Ue: La Russa, no FdI non penalizzera' Italia

"Se l'Unione europea facesse dipendere dal voto del partito del presidente del Consiglio l'atteggiamento da tenere verso l'Italia, avrei ragione di criticarla" ma, assicura Ignazio La Russa, non c'e' ragione di ritenere che "l'Italia verra' penalizzata". "Una cosa e' La liberta' di esprimere un voto, altra e' il rapporto tra le istituzioni", ha aggiunto il presidente del Senato nel corso della cerimonia del Ventaglio con La Stampa Parlamentare.

La Russa, meno spazio a metodi che sviliscono ruolo Camere

"Penso quello che ne pensavo quando ero all'opposizione e il problema è ancora più grave. Non dipende da chi c'è alla maggioranza o all'opposizione. Dipende da una dinamica della politica nel considerare prevalente l'attività legislativa da parte del governo". "Tutti i gruppi - ha aggiunto - dovrebbero interrogarsi. Ho detto a Ciriani che se continuate così faremo decadere un po' di decreti. Da parte mia, e del presidente Fontana, ci attiveremo per dare sempre meno spazio a metodologie che rendono meno importante il ruolo del Parlamento".