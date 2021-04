Landini avverte Draghi e il governo. "Vaccinare, non licenziare, i lavoratori"

Landini a Radio24: "Momento di vaccinare i lavoratori, non di licenziarli"

"Oggi è il momento di vaccinare i lavoratori non di licenziarli". Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini ospite del caffè della domenica di Maria Latella su Radio24. "Credo che sia utile e saggio prorogare la scadenza del blocco dei licenziamenti per lavorare davvero a una riforma degli ammortizzatori sociali che dal mese di ottobre sia in grado di affrontare le necessarie riorganizzazioni senza bisogno di licenziare", ha aggiunto Landini.

"Una persona da sola pur autorevole e capace come Mario Draghi non è in grado di realizzare investimenti e creare cambiamento. C'è bisogno di un coinvolgimento culturale delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali per cambiare il paese". Così Maurizio Landini, segretario della Cgil, commenta il testo del Pnnr a ‘Il caffé della domenica’ di Maria Latella su Radio24. "Dopo la discussione in Parlamento mi aspetto che si attivi un confronto di merito, senza il contributio del mondo del lavoro un Paese non si cambia. Siamo di fronte ad un'occasione irripetibile per il nostro Paese, perché non si tratta solo di far ripartire l’economia, ma si tratta di riformare e ricostruire un modello di produzione", ha aggiunto Landini.

Scuola Landini a Radio 24: "Strategico investire su Istruzione"

"La conoscenza è decisiva, le diseguaglianze aumentano perchè il livello di conoscenza e di apprendimento non sono garantiti per tutti. Investire su istruzione e formazione credo sia strategico". Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio24. "Sapere le cose è l'elemento che fa la differenza, la formazione deve diventare un diritto per tutte le persone che lavorano lungo l'arco di tutta la vita lavorativa", ha spiegato Landini.