Lazio, il M5s pensa a Berlinguer o Costamagna. Ecco i nomi a sorpresa di Conte

Lazio, il M5s va da solo e Conte punta su due volti noti della tv

Il 12 febbraio si avvicina e ancora non è chiaro quali siano i candidati per le importantissime elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. Il M5s non ha ancora preso decisioni in merito, ma se in Lombardia si tratta per appoggiare Majorino e andare col Pd, nel Lazio la situazione è diversa. A Conte non è piaciuta la mossa dei dem di candidare l'ex assessore con Zingaretti Alessio D’Amato, senza coinvolgerlo nella scelta del nome, così l'ex premier lavora per presentare nomi alternativi. Il Movimento 5 Stelle - si legge su Repubblica - pensa di candidare la giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer alla presidenza della Regione Lazio, in alternativa Giuseppe Conte potrebbe proporre la candidatura a Luisella Costamagna.

Le conduttrici di Cartabianca e Agorà - prosegue Repubblica - sono nei piani dell’ex premier. Conte ci sta provando, chissà se ci riuscirà. Un conto è parlare di politica, anche conoscendone ogni segreto, un conto è farla", mugugna qualche grillino. Le candidature avrebbero un senso perché strapperebbero voti al Partito Democratico, è il ragionamento. Anche se attualmente i sondaggi dicono che in testa c’è il centrodestra. Berlinguer è stata difesa dal M5s in occasione del richiamo dell’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes. Costamagna invece ha già ricevuto un’offerta di candidatura dai grillini in occasione delle elezioni europee 2019. Ma l’ha rifiutata. Il M5s potrebbe ufficializzare il nome il 17 dicembre.