Le richieste del Centrodestra unito: Aula a oltranza, incontro con Mattarella

"Convocazione immediata e a oltranza delle Camere e possibilità di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica nei modi e nelle forme ritenute più opportune alla luce delle nuove regole. È fondamentale restituire al Parlamento la sua centralità affinché eserciti appieno i poteri affidatigli dalla Costituzione, legiferare e controllare l’attività del Governo". Sono le richieste dell’opposizione avanzate in maniera unitaria da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.



CORONAVIRUS: SALVINI "RIAPRIRE PARLAMENTO, ITALIA HA BISOGNO DI TUTTI" - "Non e' possibile andare avanti cosi', con decreti annunciati di notte che poi la mattina non ci sono e lasciano mezzo Paese nel caos. Occorre chiarezza e il coinvolgimento di tutti, occorre riaprire il Parlamento perche' certe scelte vanno prese tutte insieme, non da soli in una stanza a mezzanotte". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video postato sui social. "Chiediamo ufficialmente al presidente Mattarella di convocare tutte le opposizioni unite, perche' vogliamo fortemente dare il nostro contributo. Non vorremmo che qualcuno dopo aver sottovalutato quella sanitaria sottovalutasse anche l'emergenza economica. Vogliamo che il Parlamento riapra, vogliamo certezze fiscali ed economiche per tutti, vogliamo subito, non fra un mese, mascherine e protezioni sanitarie per tutti gli uomini e le donne che sono in prima linea. Se non ci ascolta qualcuno al governo, ci faremo ascoltare dal presidente della Repubblica. L'Italia ha bisogno di tutti e non solo di qualcuno, di certezze e non di annunci dati su Facebook la notte e smentiti la mattina dopo", conclude Salvini.

Coronavirus: Franceschini a opposizioni,stop polemiche - ''Verra' il tempo dell'analisi e degli scontri, ma ora non possiamo permetterci le polemiche, mentre migliaia e migliaia di cittadini stanno al fronte''. Lo dichiara il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, in un video su Twitter. ''Lo dico ai leader dell'opposizione, a Berlusconi, Salvini, Meloni, ai sindaci e ai presidente delle regioni di tutti i colori politici: tornera' il tempo dello scontro, ma adesso stiamo giocando tutti nella stessa squadra, la Nazionale. Siamo italiani e basta. Se ognuno di noi fara' semplicemente il proprio dovere presto ce la faremo''.