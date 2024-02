Le sparate di Milei in visita in Italia: "Stato associazione criminale"

Milei in Italia: incontra il Papa, Mattarella e la Meloni

"Filosoficamente sono anarcocapitalista e quindi sento un profondo disprezzo per lo Stato. Io ritengo che lo Stato sia il nemico, penso che lo Stato sia un'associazione criminale". Lo afferma il presidente dell'Argentina Javier Milei in un'intervista che andrà in onda questa sera a 'Quarta Repubblica', il talk show condotto da Nicola Porro su Retequattro, che ha fornito delle anticipazioni.

Milei è a Roma per incontrare il Papa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

"Durante i cordiali colloqui in segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina e la volontà di rafforzarle ulteriormente. Ci si è poi soffermati sul programma del nuovo Governo per contrastare la crisi economica". Lo riferisce la nota della Santa sull'udienza di papa Francesco al presidente argentino Javier Milei e sui suo successivo incontro con il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati.

Nel prosieguo della conversazione, aggiunge il comunicato, "sono stati toccati alcuni temi di carattere internazionale, in particolare i conflitti in atto e l'impegno per la pace tra le nazioni".

Intanto, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina Milei. Era presente all'incontro il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.