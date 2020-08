Lega, aumenta il rischio scissione. La lista Zaia in Veneto vale il 40%

La Lega rischia una scissione al suo interno. Da oggi, infatti, non esiste più il vecchio Carroccio di Umberto Bossi, che non viene eliminato ma resta una scatola vuota, ma ora il partito ufficiale è "Lega per Salvini Premier" e questo porta con sè - si legge su Repubblica - delle conseguenze. La diffidenza è una caratteristica storica dei leghisti. veneti e lombardi sono da sempre avversari interni. Quel dualismo si sta replicando. In questo caso, però, non si tratta solo rivalità. C’è dell’altro. Qualcosa di più profondo. E per Salvini di molto più pericoloso.

Il presidente della Regione Veneto nelle ultime settimane ha fatto testare in alcuni sondaggi il potenziale di una sua eventuale lista personale, la Lista Zaia. Risultato: nella sua regione conquisterebbe quasi il 40 per cento. E la Lega scenderebbe al 10. Una prospettiva che fa letteralmente impazzire l’ex ministro dell’Interno. Sarebbe uno smacco e una sfida. Il prossimo anno, sarà davvero la cartina tornasole per capire se Salvini rimarrà al comando o meno del partito.