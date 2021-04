Lega, così si ripaga il debito di 49 mln. Arrivano dalle donazioni del 2x1000

La Lega in realtà è formata da due partiti distinti. Da una parte c'è il vecchio Carroccio di Bossi, chiamato Lega Nord e dall'altra c'è il nuovo gruppo denominato Salvini Premier. È sulla base di questa netta separazione che è stata decisa la vicenda dei 49 milioni di euro. Lo raccontano - si legge sul Fatto Quotidiano - i documenti depositati al ministero dell’Interno. Oggi la Lega Nord è ormai a tutti gli effetti una bad company, con pochissime entrate e moltissimi debiti, mentre Lega Salvini Premier gode di ottima salute finanziaria. Lo raccontano gli ultimi bilanci disponibili, quelli del 2019. Lega Nord ha incassato in tutto 1,4 milioni. La metà arriva dal 2 x 1000, denaro che ogni cittadino può decidere di versare, invece che allo Stato sotto forma di Irpef, al proprio partito preferito. È con questi soldi che Salvini sta ripagando il debito dei 49 milioni.

Alle Politiche del marzo 2018, - prosegue il Fatto - Salvini si è presentato con il nome e lo statuto del vecchio Carroccio, ma con il simbolo di Lega Salvini Premier. Il contrassegno del nuovo partito è stato depositato da Roberto Calderoli nel gennaio del 2018, quando la Lega Salvini Premier era appena stata creata. Per partecipare alle elezioni, un nuovo partito doveva raccogliere almeno 375 firme per ogni collegio elettorale (64 in totale). La decisione di Salvini fu di presentarsi come Lega Nord, ma di usare il nuovo marchio come vetrina. Come se i due partiti fossero la stessa cosa. . Mossa contraria alla logica applicata pochi mesi dopo alla restituzione del debito verso lo Stato dei 49 milioni, rimasto invece in carico solo al vecchio Carroccio.