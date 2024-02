Lega ko alle Europee? Via Salvini, Giorgetti "ponte" poi in 4 come segretario

Lega, ipotesi congresso straordinario a inizio 2025 e 4 candidati leader: ecco i nomi

Che cosa accadrà nella Lega se alle elezioni europee dell'8-9 giugno il risultato fosse inferiore al già deludente e scarso 8,8% ottenuto alle Politiche del 2022 (Camera)? Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it nel Carroccio, specie al Nord, in Lombardia e in Veneto, considerano "inevitabili" le dimissioni di Matteo Salvini da segretario federale nel caso si realizzasse questo nefasto scenario, magari pure con il sorpasso di Forza Italia. E dopo? La soluzione che si ipotizza è quella di Giancarlo Giorgetti segretario ponte, come fu Roberto Maroni dopo le dimissioni di Umberto Bossi, fino al congresso che si terrebbe all'inizio del 2025.



Con Giorgetti segretario, ovviamente, fedeltà al governo (a meno che non sia Giorgia Meloni ad andare al voto per liberarsi della Lega). Quattro i nomi al momento in corsa come possibile, nuovo, segretario dopo la transizione guidata dal titolare del dicastero dell'Economia e delle Finanze: il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Staremo a vedere, ma una cosa è certa, stando alle fonti autorevoli, né Luca Zaia né Massimiliano Fedriga vogliono prendere in mano la guida del partito e candidarsi a un eventuale congresso straordinario.