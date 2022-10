Camera, Fontana scavalca Molinari. Bufera nella Lega, ma c'è il sì di FI

Lega, schiaffo di Salvini ai Governatori del Nord dopo la batosta elettorale del 25 settembre



Matteo Salvini scarica Riccardo Molinari, stimatissimo capogruppo alla Camera nella passata legislatura e candida per la poltrona di Montecitorio, terza carica dello Stato, il divisivo Lorenzo Fontana. Una scelta che, dopo gli errori che hanno portato alla batosta elettorale per il Carroccio lo scorso 25 settembre, agita ulteriormente la Lega. In molti si stanno chiedendo perché lasciare per quattro giorni circolare il nome di Molinari (tanto che la stessa Giorgia Meloni ha dichiarato che sarebbe stato sicuramente lui il presidente) per poi umiliarlo in questo modo. "Evidentemente il segretario non impara mai dagli errori e continua a commetterli".

Ecco il comunicato ufficiale del siluramento: “Ho chiesto a Riccardo Molinari la disponibilità a proseguire il suo mandato da capogruppo della Lega a Montecitorio, nonostante avesse tutte le carte in regola per fare il Presidente della Camera”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. “Molinari è stato e sarà il miglior capogruppo possibile, ruolo per me politicamente più rilevante per i prossimi cinque anni” continua Salvini. Il segretario sta incontrando i vicesegretari Andrea Crippa, Lorenzo Fontana e Giancarlo Giorgetti. Giorgetti ha rimesso a Salvini la decisione per un eventuale incarico nel futuro governo di centrodestra. Fontana, già vicepresidente della Camera, è il candidato per la terza carica dello Stato.

Molinari è equilibrato, mai una parola fuori posto, mai chiesto di uscire dall'euro, tanto che molti nel Terzo Polo e anche nel Pd si erano detti pronti a votarlo. Avrebbe mostrato un volto istituzionale e serio della Lega. Niente da fare. Salvini ha scelto di tornare all'epoca del Papeete del 2019, della piazza, senza ascoltare i Governatori del Nord e soprattutto i ceti produttivi che abbandonando di fatto la Lega per Fratelli d'Italia nelle urne avevano chiesto una svolta.

Fontana in passato è stato accusato di essere filo-Putin (Molinari è sempre stato allineato con la Nato e l'Occidente) e il 14 febbraio di quest'anno, non un secolo fa, dichiarò: "Dialogo con la Russia per tutelare l’economia". Trentanove anni, veronese doc, sposato con una figlia, Fontana è stato ministro per la Famiglia e le disabilità. Ultraconservatore e fermamente cattolico, tanto che spesso è finito nel mirino della comunità arcobaleno per le sue posizioni su coppie di fatto e unioni civili e dei pentastellati per quelle su famiglia, donne e religione, è cresciuto politicamente nel partito, di cui dal 2013 è vice segretario federale vicario.

Appunto, quella di Salvini è una scelta divisiva che non aiuta al clima generale del Paese. Chi conosce Molinari, uomo sincero, franco e leale, assicura che farà il suo dovere ma, immaginiamo noi, la delusione deve essere tanta. Anzi, tantissima.