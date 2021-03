LEGA: NUOVI INGRESSI PER IL PARTITO IN SICILIA

Tre nuovi ingressi ad Agrigento, un nuovo consigliere comunale a Catania e un altro a Palermo: la Lega tocca quota 4 esponenti a Palazzo delle Aquile, esattamente come Forza Italia. Matteo Salvini, in Sicilia per l'udienza Open Arms, tocca con mano la crescita del partito guidato a livello regionale da Nino Minardo.



Il leader del Carroccio, sottolineano fonti del partito, prepara già la prossima battaglia, quella sui rifiuti, visto che la Lega ha chiesto la realizzazione di due termovalorizzatori per scongiurare l'emergenza immondizia nell'isola.