Lega Puglia, FdI: "Decide il tavolo nazionale o non è un partito serio"

"Mi spiace per loro", è il commento a caldo del senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, interpellato da Affaritaliani.it, alla notizia che la Lega Puglia ha ufficializzato con una conferenza stampa la candidatura di Nuccio Altieri alle elezioni regionali contro il Governatore uscente Michele Emiliano.



"Non è compito loro e nemmeno dei parlamentari di Fratelli d'Italia", spiega l'ex ministro della Difesa. "Perché quando la questione delle candidature viene delegata al tavolo nazionale è giusto che sia quest'ultimo, e non altri, a esprimersi. Così funziona, in caso contrario vuol dire che un partito non è serio".



Fratelli d'Italia conferma il nome di Raffaele Fitto alla presidenza della Puglia? "Fitto non è mai stato in discussione e credo che lo sappia anche Salvini", conclude La Russa.



REGIONALI: PUGLIA, LEGA UFFICIALIZZA CANDIDATO E PUNTI PROGRAMMA - Undici punti programmatici per sopperire "alla mancanza di visione di cui ha sofferto la PUGLIA in questi anni". Un programma per rendere la Puglia "una regione facile". È quanto annunciato da Nuccio Altieri, candidato alla poltrona di presidente della Regione per la Lega, che oggi nel corso di una conferenza stampa a Bari, attorniato dagli esponenti regionali del partito, ha debuttato da competitor del governatore uscente, Michele Emiliano. Il programma che sara' sottoposto agli alleati di centrodestra e ai pugliesi comprende semplificazione amministrativa e interventi in favore di turismo, agricoltura, infrastrutture e sanita'. "La Puglia deve ripartire non solo da 3 mesi di lockdown provocato dal coronavirus ma anche dal lockdown causato negli ultimi cinque anni da Michele Emiliano", e' il primo attacco di Altieri che si fa "interprete della visione della Lega: abbiamo scelto di dire che la Puglia deve ripartire". "Emiliano ha bloccato di tutto tranne la xylella che ieri e' arrivata a Locorotondo - ha continuato - ha bloccato i balneari, le imprese, il turismo, l'agricoltura. Emiliano ha governato da burocrate, inserendo procedure su procedure bloccando la voglia e la capacita' dei pugliesi. Siamo una regione che parla di turismo ma che non e' capace di fare un bando per dare la licenza di guida turistica a chi vuole mettersi al servizio degli ospiti", la stoccata dell'ex forzista che ha rivendicato l'animo "sovranista della Lega" che vuole "dare sovranita' ai cittadini pugliesi che oggi sono sudditi maltrattati di un'amministrazione regionale". Infine la promessa: "Noi nomineremo subito gli assessori alla Sanita' e all'Agricoltura. Sembra una banalita', ma oggi sui due temi principali di sviluppo non abbiamo chi se ne occupa".