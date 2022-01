Lega: "Draghi al Quirinale? Non poniamo veti, ma meglio se resta premier"

Quirinale, Romeo (Lega): "Il Centrodestra è unito e si mantiene unito"



"Non poniamo veti su nessuno, a differenza di come fa il Centrosinistra sul nome di Berlusconi. Ma in un momento come questo di grande difficoltà per l'Italia, e non parlo solo della pandemia ma anche del lavoro, del caro-bollette e dell'infalzione, non avrebbe senso aprire una crisi di governo e perdere un mese di tempo". In sostanza, "Draghi dovrebbe restare dov'è a Palazzo Chigi come premier per risolvere i problemi dell'Italia e degli italiani". E' la risposta del capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo alla domanda del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, durante la trasmissione 'Orario continuato' su TeleLombardia.

"Vogliamo lavorare a una soluzione di alto profilo per il Quirinale. Il Centrodestra è unito e si mantiene unito - sottolinea ancora Romeo - , qualora non avesse i numeri cercheremo un altro nome di alto profilo sempre nell'area di Centrodestra. Noi siamo leali con Berlusconi e sarà lui a dirci se scioglierà la riserva o meno", ha affermato Romeo sulla candidatura dell'ex Cavaliere al Colle che ormai è tramontata.