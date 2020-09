Lega, Salvini: "Puglia e Campania, scelte dei candidati sono state sbagliate"

Matteo Salvini ammette che qualcosa alle Regionali non ha funzionato, ma il dito lo punta sugli alleati Fdi e Fi, per le scelte dei candidati governatori in Puglia e Campania. "E' stata l’offerta del centrodestra in generale - spiega al Corriere della Sera - a non essere all’altezza. Noi, certo, dovremo ragionarci. Oggi riunisco i coordinatori regionali e, dati alla mano, faremo un esame di dove e come abbiamo sbagliato. Posso dire che in Puglia e in Campania non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini. E adesso dobbiamo guardare al futuro. Nel 2021 vanno al voto tutte le più grandi città italiane, tutte a guida Pd o 5 stelle. Io proporrò alla coalizione di scegliere gente che viene dall’impresa e dalle professioni. Anche senza tessere di partito in tasca. L’alleanza si deve allargare".

Salvini continua a negare tensioni con Meloni. "Finché c’è una crescita interna alla coalizione, è un fatto positivo per tutti. Per me, va bene. Se una squadra vince, vince la squadra. Se perde, perde con scelte che sono di tutti. E comunque non commento gli errori degli altri, men che meno degli alleati». Allontanato anche il tema dell'esponenziale crescita di Zaia. "In quelle liste sono tutti leghisti. Con Zaia non c’è mai stato né mai ci sarà il benché minimo problema e il suo risultato mi riempie di orgoglio. In Veneto ci saranno 33 consiglieri leghisti su 49".