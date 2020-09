Lega, Salvini rilancia spot Ringo. Barilla: "Mai autorizzato uso del marchio"

Polemica intorno al post social della pagina Twitter Lega-Salvini premier. Infatti, il Carroccio ha usato una nota immagine di uno spot Ringo, marchio che fa capo a Barilla, per rilanciare l'immagine di Matteo Salvini che batte il cinque a un ragazzo di colore. Subito gli utenti social hanno fatto notare la cosa all'azienda stessa sempre tramite i canali social.

"All'azienda #Pavesi di Novara e alla #Barilla (di cui fa parte). #Salvini nella sua campagna elettorale ha usato una vostra foto col marchio "Ringo" in evidenza accostandola a una sua immagine. Ne siete consapevoli? Approvate questa operazione? O intenterete causa?", scrive per esempio un utente. Non manca la replica dell'azienda emilano-romagnola. "Il Gruppo #Barilla conferma che non ha autorizzato e non autorizza l’utilizzo dei propri marchi – compreso il brand #Ringo – da parte di nessun movimento o gruppo politico", scrive sul proprio profilo Twitter, la casa produttrice di pasta.