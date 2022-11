Lega, Zaia prepara la candidatura alla segreteria. Quando sostituirà Salvini

Ipotesi congresso prima delle Europee del 2024



In pochi giorni due schiaffi per Matteo Salvini. Il segretario della Lega, domenica scorsa, ha perso il congresso provinciale di Bergamo con la vittoria di Fabrizio Sala, critico nei confronti della linea del ministro delle Infrastrutture e vicepremier. Oggi la seconda 'bomba'. Gianmarco Senna, storico consigliere regionale della Lega e amico personale di Salvini, è passato ufficialmente ad Azione-Italia Viva.



La notizia circolava già negli ultimi giorni, ma adesso, tramite una nota, è arrivata la conferma ufficiale: Senna parteciperà giovedì a una conferenza stampa al Pirellone dove saranno presentate le prossime iniziative dell’alleanza renzian-calendiana in Lombardia. Con lui ci sarà proprio Carlo Calenda, oltre al presidente di Italia Viva Ettore Rosato, al segretario lombardo di Azione Niccolò Carretta e alla consigliera Elisabetta Strada. Con il suo passaggio ad Azione-Iv, tra l’altro, potrà formarsi il nuovo gruppo in Consiglio regionale.



Brutta aria per Salvini, dopo la batosta del 25 settembre e i sondaggi che indicano un ulteriore flessione nei sondaggi. In prospettiva, qualcuno già guarda al congresso federale che dovrebbe tenersi prima delle Europee del 2024, o alla fine del prossimo anno o all'inizio di quello dopo. E sono in molti, nella Lega e non solo, a leggere nelle ultime mosse di Luca Zaia la preparazione a una candidatura nazionale. Il nuovo libro - "I pessimisti non fanno fortuna" (Marsilio) - presentato in tutto il Veneto (e non solo) e le interviste nelle quali si spinge a sostenere posizione fortissime contro il razzismo e contro le discriminazioni di genere. Oltre, ovviamente, alla battaglia per l'autonomia e per un ritorno a una Lega nordista-federalista dopo il magro risultato dell'esperimento della Lega nazionale di Salvini.