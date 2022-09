Lega, video duro contro il Pd: "Accendiamo luce dopo le tenebre"

Elezioni politiche 2022, corto della Lega con audio di Ruberti (Pd): ex capo di gabinetto di Roberto Gualtieri

"Accendiamo la luce dopo le tenebre del Pd". E' lo slogan del cortometraggio elettorale commissionato dalla Lega in cui si riproduce l'audio choc in cui Albino Ruberti, ex capo di gabinetto di Roberto Gualtieri, minaccia "In ginocchio o ti sparo".

Il video ritrae una ragazza che ascolta con le cuffie al computer il celebre monologo di Stefano Accorsi in 'Radiofreccia', dal titolo 'Io credo', come lo slogan elettorale della campagna salviniana. A un certo punto, la ragazza e' disturbata da urla sotto casa. Si toglie le cuffie e sente il famoso dialogo rivelato dal 'Foglio' (montato dai tecnici che hanno realizzato il cortometraggio). E arriva il commento della voce, drammatica, fuori campo: "Non hanno pieta'".

Poi scorre l'immagine del cartello elettorale diffuso nelle scorse settimane dal partito di Matteo Salvini: "Il 25 settembre scegli tra 'Italia in piedi' (sopra il simbolo della Lega) e 'In ginocchio o ti sparo' (sopra a un collage di foto di Enrico Letta e Ruberti). In chiusura, lo slogan 'Accendiamo la luce dopo le tenebre del Pd', mentre scorrono le immagini dello slogan elettorale leghista, 'Credo', proiettato su vari luoghi pubblici.