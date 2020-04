Lega, Zaia più popolare di 27 punti di Salvini: il sondaggio Winpoll-Sole24Ore

Fra i leader Luca Zaia gode di maggior gradimento politico non solo più di Matteo Salvini. Ma anche di Giuseppe Conte e Sergio Mattarella. I dati del sondaggio Winpoll-Sole24Ore elaborati dal politologo Roberto D’Alimonte sulla popolarità dei leader costano che il governatore del Veneto ha raccolto il gradimento del 46% di coloro che hanno risposto alla domanda. Più di Conte e di Mattarella. Ma soprattutto più di Salvini che si ferma al 19%.

Secondo D’Alimonte Zaia è riuscito a sfruttare l’emergenza sanitaria molto meglio del leader del suo partito e senza ricorrere all'Europa come capro espiatorio dei mali italiani. Così come hanno fatto altri leader che si sono trovati sulla linea del fronte come De Luca, Speranza, Fontana. In questo periodo hanno tutti goduto di grande visibilità. Ma nel caso del governatore del Veneto c’è anche dell’altro.

Non è un mistero che Zaia abbia ambizioni nazionali e che all'interno della Lega sia un esponente della corrente moderata. Il suo successo in questa congiuntura lo sta proiettando al di fuori dei confini della sua regione. Un rivale temibile per Salvini all'interno del suo stesso partito che alle prossime elezioni regionali in Veneto è molto probabile che riscuota un successo clamoroso.

L'ascesa a livello nazionale di Zaia e il declino della Lega evidenziato nei sondaggi degli ultimi mesi aprono nel centrodestra uno scenario nuovo che potrebbe avere riflessi positivi sia sulla evoluzione del nostro sistema politico che sul piano dei rapporti con l'Europa.