Legge natura, Adinolfi (Lega): "Grave colpo per l'agricoltura". Ecco perchè

Intervista a Matteo Adinolfi, europarlamentare della Lega Gruppo ID. “Ripristino della natura? Grave colpo per l’agricoltura italiana ed europea”

Il Parlamento europeo ha bocciato la richiesta di rigetto della controversa legge sul ripristino della natura promossa dalla commissione europea, perché secondo lei questo rappresenta un grave colpo per l’agricoltura italiana ed europea?

"Il Parlamento Europeo, con una risicatissima maggioranza, ha bocciato la richiesta di rigetto della controversa legge sul ripristino della natura, promossa dalla Commissione Europea. Una decisione presa nonostante le forti critiche e preoccupazioni sollevate da diversi settori, accolte e condivise pienamente da Lega Gruppo ID".

Perché per la lega gruppo ID è così importante questa legge?

"La Lega ha sostenuto con forza la necessità di rivedere radicalmente la proposta della Commissione. Le tempistiche e le percentuali per il completamento delle misure di ripristino sono apparse inadeguate e irrealizzabili per gli agricoltori e silvicoltori dell'Unione Europea".



Cos’è stato ignorato nella modalità di produrre cibo?

"La necessità di produrre cibo in modo sostenibile e il rispetto delle specificità di ogni Stato membro sono stati, invece, ignorati".