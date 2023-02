Letizia Moratti, la terza donna. Leader del Terzo Polo? Rumor

Se Renzi e Calenda si fanno furbi...



Un'altra donna nei difficili panni di leader politica, dopo Giorgia Meloni ed Elly Schlein? E' la voce che circola in ambienti della Milano del business. Una voce che porta dritta a Letizia Morati, candidata alle ultime elezioni regionali in Lombardia e arrivata in terza posizione. Potrebbe essere lei, che dispone certamente di importanti risorse finanziarie, a essere la leader moderata, europeista, liberale del nascente partito tra Azione e Italia Viva. Alla fine si sa che tra Carlo Calenda e Matteo Renzi non è mai corso buon sangue e per ora più che un partito è stato un cartello elettorale, sia alle Politiche 2022 sia alle ultime Regionali.



Ma la svolta verso la creazione di una formazione politica unitaria può cambiare le carte in tavola. Serve una leader donna, seria e autorevole e che garantisca gli ambienti economici, finanziari, il mondo delle imprese e i mercati. E, stando alle voci raccolte da Affaritaliani.it, questa figura potrebbe proprio essere quella di Letizia Moratti. Una tecnica prestata alla politica, anche quando è stata sindaco di Milano. D'altronde non ci sono altre donne in grado di poter occupare questo ruolo nel Terzo Polo: né le ex berlusconiane Mara Carfagna e Mariastella Gelmini né la troppo renziana Maria Elena Boschi.