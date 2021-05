Letta folgorato in un viaggio a Lourdes: “Alla Chiesa servono le donne prete”

Enrico Letta, il nuovo segretario del Pd, in un’intervista rilasciata a Sette- Corriere della Sera al giornalista Massimo Gramellini spiazza tutti e dichiara: "È arrivato il momento delle donne prete”. La folgorazione arriva da un viaggio a Lourdes: “Lì ho capito che anche per la Chiesa è arrivato il momento di aprirsi e valorizzare le donne, fino a pensare al sacerdozio femminile”, sottolinea Enrico Letta. Una riflessione che ha subito scaturito commenti ironici, come quello di Maurizio Belpietro: “A breve ci attendiamo anche che, dopo aver distribuito la Santa Eucarestia e impartito la benedizione urbi et orbi, Letta provi a camminare sulle acque”. Questione che- secondo quanto riporta il Secolo d’Italia, è stata al centro di una domanda posta al vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla, numero due della Cei, il quale ha replicato con una risposta tranchant: “Povera stella… – ha detto il vescovo riferendosi al neo segretario del Pd– Non so se ha qualcuno da proporre… ecco, magari non scrivetelo, tengo famiglia ancora”. Una battuta ironica che- sottolinea ancora il quotidiano- ha con un solo colpo ridimensionato le ambizioni di Letta, intenzionato a riformare anche Santa Romana Chiesa.