Letta e la carezza a Meloni con gli Usa. Il sospetto che ci sia dietro la Nato

Letta e quell'odio-amore con Meloni. Per la poltrona di Stoltenberg?

Dietro a quell'endorsement di Enrico Letta alla premier Meloni fatto al New York Times, ci sarebbe molto di più di un semplice complimento. La dichiarazione fatta dall'ormai ex segretario del Pd: "Lei è meglio di quanto ci si aspettasse" svelerebbe - si legge sul Fatto Quotidiano - il vero obiettivo: prendersi la presidenza della Nato. Ufficialmente i rapporti tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, al momento sono interrotti. Ma dopo l’intervista rilasciata al principale quotidiano degli Usa, torna inesorabilmente il film dell’intera annata precedente. Una presentazione del libro di Bruno Vespa, un dibattito ad Atreju, un’apparizione congiunta alla Luiss per il libro di Giovanni Orsina, i due parevano a loro modo inseparabili. Eppure, il segretario dimissionario ci ha tenuto a consegnare al Nyt un giudizio relativamente positivo sulla premier.

Letta - prosegue il Fatto - ha sempre negato di aspirare al posto di segretario della Nato per il post Stoltenberg. Probabilmente dopo la sconfitta alle Politiche, non ne avrebbe neanche la possibilità: ma comunque avrebbe bisogno dell'appoggio di Meloni. Ancora più lontano sembra il Quirinale: ma l’ex premier potrebbe ancora cercare di ascriversi alle riserve della Repubblica. E anche qui, avrebbe bisogno della premier. Meloni, dal canto suo, ha comunque già potuto contare sul Pd lettiano per l’appoggio sull’invio alle armi all’Ucraina. Nel nome dell'atlantismo (appunto). Ma ora che Letta esce di scena? Stefano Bonaccini, favorito per la guida del Nazareno, pur non risparmiando critiche al governo, ha condiviso il giudizio sulle buone capacità di Meloni. In ballo ci sono anche il Presidenzialismo o il premierato, temi su cui serve una larga convergenza politica e attaccare esplicitamente l'avversario non aiuterebbe a realizzarli. Ma questa è un’altra storia. Intanto, si raccolgono indizi.