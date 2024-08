Liguria, Patuanelli stoppa Renzi a La Piazza. "Con lui manco morti". Orlando ora rischia

Liguria, sembrava fatta per Orlando. Poi Patuanelli a "La Piazza" ha rimesso tutto in discussione: "Con Renzi? Manco morti"

Ancora una volta il palco de "La Piazza" di Affari a Ceglie Messapica (Brindisi), si conferma ago della bilancia della politica. Le parole pronunciate ieri da Stefano Patuanelli del M5s riaprono la questione sulla candidatura comune del campo largo per la Regione Liguria, si vota tra due mesi e manca ancora il sì definitivo, sembravano esserci stati passi avanti su Andrea Orlando, ma per vincere l'ex ministro avrebbe bisogno di una coalizione allargata. Patuanelli sul palco di Ceglie è stato categorico: "Con Renzi? Manco morti". Una frase che ha fatto il giro di tutti i principali quotidiani italiani, evidenziata con forza su Il Corriere della Sera. Parole chiare che gelano le speranze su una candidatura comune con Pd, Avs e Iv. Elly Schlein ha minimizzato sulle presunte tensioni all'interno del Csx: "Il nostro unico avversario è il governo", ha sottolineato la segretaria del Pd.

L’accordo però - riporta Il Corriere della Sera - ancora non è chiuso. A ribadirlo è stato lo stesso Orlando: "No, non è fatta". Anche se, dopo un vertice tra esponenti del Pd e del M5S con i referenti territoriali, è emersa la volontà del partito di Giuseppe Conte di convergere, tirando via dal tavolo il nome di Luca Pirondini. In nessun luogo come in Liguria il fattore Grillo rischia di far implodere il M5s. In Liguria, infatti, ha già fatto sapere di voler correre anche Nicola Morra, che nel campo dei 5 Stelle delusi - prosegue Il Corriere - potrebbe pescare, dando vita a una competizione interna che si annuncia come la madre di tutte le battaglie tra le due anime del Movimento.

In ogni caso dal Pd si parla di "spiragli positivi" per la soluzione Orlando. Resta l’incognita Renzi. Raffaella Paita a L’aria che tira su La7 ha rimarcato come "Orlando può vincere se la coalizione sarà ampia, con il contributo di un centro riformatore. Ma le parole di Patuanelli a "La Piazza" rappresentano una doccia gelata per le speranze di Renzi di entrare nel campo largo.