Lunedì 20 luglio, “MIOITALIA” verso Montecitorio

Per Paolo Bianchini, titolare dell’Osteria del Vecchio Orologio di Viterbo, la “missione” di vita è chiara. Ci lascia tutto, politica in primis, e di questi tempi, ove il “poltronaggio” fa moda, non è cosa da poco. Era consigliere comunale presso il capoluogo della Tuscia, anche ben quotato, per Fratelli d’Italia, ma in pieno Covid19, decide di mandare le dimissioni simultaneamente al Deputato territoriale Mauro Rotelli e alla leader Giorgia Meloni. La motivazione è delle più nobili: “o ne faccio una sola e per il bene della comunità, oppure mi divido tra politica e impresa, ma rischio di perdermi in mille fronzoli”. Paolo non ci pensa due volte e non torna sui suoi passi, cosa che - ipotizziamo - la Meloni possa avergli ripetutamente chiesto. Addio dunque a Palazzo dei Priori e in marcia per dar voce a migliaia di inascoltati del popolo delle imprese turistiche. Dopo una gestazione di un paio di mesi, il 10 giugno fonda ufficialmente a Viterbo il “MIOITALIA” www.mioitalia.it (Movimento Imprese Ospitalità”), un gruppo facente parte di HO.RE.CA (Settore ospitalità enogastronomica) sotto l’egida di Federturismo-Confindustria.





L’intento è quello di aggregare il maggior numero di utenti a livello nazionale in uno dei settori che ha sentito maggiormente l’effetto devastante del Coronavirus. Una class-action di imprenditori e commercianti che ruota attorno al delicato “mondo” del sistema turistico, ristorativo e ricettivo. Che l’idea è vincente lo si è capito subito dai numeri e dal raggio d’azione delle iniziative. Dopo l’Alto Lazio si sono svolti incontri in Sicilia (Trapani e Palermo), a Benevento, Vietri sul Mare, Frosinone e – tra pochi giorni – come ci ricorda oggi in prima pagina il quotidiano romano “Il Tempo” (con il titolo “Attacco ai ristoratori”), sarà il turno della Capitale. “Raggiungeremo 500 iscritti entro la fine dell’estate” assicura Paolo Bianchini. “Lunedì 20 luglio saremo davanti a Montecitorio per far capire a questo Governo che è ora che si diano una mossa. Basta chiacchiere e promesse al vento. Qui stiamo morendo!!!”

Sul manifesto che circola in rete troneggia a caratteri cubitali la parola “INVISIBILI”, segno tangibile di un disagio insostenibile che il fondatore del Movimento intende rimarcare nelle dovute sedi. E chiosa: “Gli imprenditori e i lavoratori del settore Horeca per il Governo non esistono, sono invisibili. E allora noi lunedì ci faremo vedere e ci faremo sentire a Piazza Montecitorio, a partire dalle ore 10:00”. Lancia poi un appello: “Il Governo ci ha abbandonato, non ci ha fornito alcuna tutela e nel momento più buio dell’emergenza. Così, migliaia di imprese rischiano di andare dritte verso il fallimento: noi non vogliamo veder morire un’eccellenza del nostro Paese che crea indotto e porta turisti. Per questo, vogliamo a piazza Montecitorio il sostegno di tutti coloro che lavorano nel comparto. Mai come questa volta l’unione può e deve fare la forza, soprattutto in un periodo in cui la nostra voce non viene ascoltata. Vi aspettiamo numerosi”.