M5s, addio al "capo politico": nasce il "comitato direttivo" a cinque

Con 9.499 sì ( il 79.5 % delle risposte) il Movimento 5 stelle dice 'addio' alla figura del capo politico. la guida del Movimento sarà infatti affidata ad un comitato direttivo a 5 della durata di tre anni. La risposta degli attivisti arriva, alla seconda votazione su Rousseau, dopo il lungo percorso degli Stati generali.

Il quesito posto agli attivisti è così formulato: “Sei d’accordo alle seguenti modifiche dell’articolo 7 e conseguenti: Alla introduzione di un Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, al cui interno, a rotazione annuale, è individuato chi svolgerà le funzioni di rappresentante legale, le cui deliberazioni siano a maggioranza dei membri? (conseguentemente ovunque ricorrano le parole 'Capo politico' siano sostituite da 'Comitato direttivo' ovvero “Comitato direttivo o un membro dello stesso”). I no alla trasformazione organizzativa sono stati 2.448 ( pari al 20.5%). Il totale dei votanti questa modifica sono stati 11.947.

Preso atto dei risultati della presente votazione si procederà all’elezione del Comitato direttivo le cui regole di candidatura già pubblicate in data 8 febbraio 2021 (consultabili qui), sono state stabilite dal Comitato di Garanzia prima della modifica statutaria", spiega il Movimento 5 stelle dopo aver illustrato i risultati delle risposte ai 6 quesiti che, in totale, sono stati proposti per cambiare l'organizzazione interna. "Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che, grazie alla piattaforma Rousseau, dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche", viene sottolineato.

Quanto al risultato complessivo: sono state espresse mediamente 11.514 preferenze da parte degli aventi diritto al voto e per i 6 quesiti hanno partecipato alle votazioni da un minimo di 11.139 di iscritti a un massimo di 11.947 su una base di aventi diritto di 119.721".