M5S, Casaleggio: "Sul doppio mandato Grillo è stato chiaro, Conte..."

M5S: CASALEGGIO "SU TEMA 2 MANDATI SPERO NO TRATTATIVA ECONOMICA"

"Sul limite del vincolo dei due mandati mi e' dispiaciuto che non e' stata presa una decisione chiara in questi mesi, questa linea non l'ho vista, mi dispiacerebbe se questo tema fosse oggetto di una trattativa economica. Mi dispiacerebbe se ci fosse questa trattativa economica mettendo all'asta i principi fondativi. Quando si mettono all'asta i principi fondativi si parla di liquidazione". Cosi' Davide CASALEGGIO intervistato a "L'ospite" su Sky Tg24.

M5S: CASALEGGIO, 'SU DUE MANDATI GRILLO E' STATO CHIARO, CONTE NON ANCORA'

Sulla regola dei due mandati, "mi è spiaciuto che non sia stata presa una posizione netta e chiara su uno dei principi fondativi del Movimento 5 stelle ma anche della generazione politica necessaria ad un movimento. In questi tre-quattro mesi di leadership in pectore di Conte purtroppo questa linea non l'ho ancora vista, d'altra parte ho visto con piacere una presa di posizione chiara da parte di Beppe Grillo che ha ribadito la linea da tenersi su questo tema". Lo ha affermato Davide CASALEGGIO, intervenendo a 'L'Ospite' su Sky Tg24.

M5S: CASALEGGIO 'DIFFICILE RIMANERE DOPO RIPETUTE VIOLAZIONI A REGOLE COSTRUITE CON MIO PADRE'

"Negli ultimi sedici mesi abbiamo assistito ad una serie di violazioni di regole, di metodi di partecipazione democratica interna, di principi fondativi del movimento, ma anche di stesse decisioni che erano state prese dagli iscritti, in quelle poche occasioni in cui questo è successo durante l'anno scorso, che sono state anch'esse violate. In questo accrescere di violazioni era molto difficile rimanere all'interno di un contesto che ho conosciuto molto diverso, che ho costruito e aiutato a costruire assieme a mio padre in questi ultimi 15 anni". Lo ha affermato Davide CASALEGGIO, intervenendo a 'L'Ospite' su Sky Tg24.

M5S: CASALEGGIO "DATI DISPONIBILI, AVVIATO TRASFERIMENTO"

"I dati sono stati resi disponibili, e' iniziato il trasferimento dei dati, ci vuole tempo, non e' solo una lista excel da trasferire in una pennetta. Ci sono tanti faldoni, il trasferimento stato avviato, nelle prossime settimane riusciremo a completare questo passaggio". A dirlo a "L'ospite" su Sky Tg24 Davide CASALEGGIO. "Sono stato molto cauto e cosi' anche l'associazione Rousseau per identificare il destinatario dei dati, gli organi del M5s hanno indicato questo rappresentate legale in Vito Crimi, nel momento in cui queste persone si sono prese la responsabilita' abbiamo cominciato a trasferire i dati", ha aggiunto il presidente dell'associazione Rousseau.