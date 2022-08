M5s, Conte e Casalino verso la candidatura in Puglia. Si punta forte sul Sud

Conte: "L'unico voto utile è per noi. Rispetteremo gli impegni presi"

Il M5s correrà da solo alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, la rottura con il Pd è insanabile e il campo largo non esiste più. Giuseppe Conte si prepara ad affrontare la campagna elettorale in condizioni complicate, visto che le casse del partito sono vuote dopo la scissione decisa da Di Maio che ha coinvolto altri 62 parlamentari. Per sperare di rimanere almeno tra il 10 e il 12% - si legge sul Corriere della Sera - l'ex premier sta preparando una campagna elettorale a tappeto, puntando in particolare al Sud. Conte e il fidato portavoce Rocco Casalino sono quasi sicuri di candidarsi nella "loro" Puglia. Camera o Senato? Si valuterà in base alle stringenti necessità imposte dal Rosatellum. L'ex premier si spenderà il più possibile in prima persona, ma non potrà contare su un simbolo modificato, perché Beppe Grillo lo ha vietato.

Nelle prossime ore - prosegue il Corriere - dovrebbero essere approvati i criteri per le candidature. È già aspra la corsa per aggiudicarsi i posti blindati da capolista. Secondo previsioni ottimistiche (cioè conquistando l’11-12%), al Movimento toccherebbero 12 posti al Senato e 25 alla Camera. "Ci aspetta una campagna elettorale dura ma entusiasmante — dice Conte alla riunione del Movimento Puglia —. Ci diranno "il voto a voi è sprecato". Noi dobbiamo spiegare che il nostro è l’unico voto utile, perché i cittadini avranno la garanzia che rispetteremo gli impegni presi".