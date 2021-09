M5s, Conte: "Con Salvini il governo Draghi non dura. Non arriverà al 2023"

M5s, Conte: "Con Salvini il governo non dura. Non arriverà al 2023"

Giuseppe Conte non le manda a dire a Matteo Salvini nell'intervista rilasciata alla Stampa. Il leader del M5s affronta vari temi, dalle misure anti povertà alla corsa per il Quirinale e attacca il Carroccio. "La Lega è in confusione totale. Hanno una conflittualità interna tale che mi preoccupa molto. Comunque con questa maggioranza e questi problemi mi sembra improbabile arrivare al 2023 con il governo Draghi. E anche su questo tema hanno le idee poco chiare. Prima dicono Draghi fino al 2023, poi Salvini lancia Berlusconi per il Quirinale, ora Giorgetti ribalta la prospettiva. Io non partecipo al gioco della destabilizzazione, le tirate di giacca fanno male: per il Colle ci sono tante variabili da considerare e ne parleremo in prossimità della scadenza".

Conte affronta anche il tema della giustizia sociale e del salario minimo. "Certo, - spiega il leader del M5s alla Stampa - va fatto, dobbiamo discuterne insieme, anche con la contrattazione collettiva, e arrivare a istituirlo: non è accettabile che ci siano oltre 4 milioni di lavoratori con salari ridicoli. Poi bisogna tagliare l’Irap per semplificare la vita alle imprese e rendere strutturale la decontribuzione per le aziende del Sud, che abbiamo lanciato con il Conte 2 e ha portato 580 mila nuovi occupati". Conte si concentra anche sulle prossime mosse per affrontare la pandemia . "Abbiamo i vaccini e abbiamo il Green pass, è il momento di aprire cinema e teatri al 100%, ci vuole più coraggio per coprire l’ultimo miglio. I limiti di capienza si possono far saltare, mi pare che anche dal Cts arrivi un orientamento positivo, serve una decisione politica".