M5s, Conte demolisce Grillo: su Affari il testo integrale del discorso-svolta

La conferenza stampa di Conte segna una pietra miliare nella storia dei 5 Stelle: l’ex premier ha pronunciato parole destinate a dare una svolta al Movimento, avviandosi alla vittoria su Beppe Grillo, dopo aver già incassato quella su Casaleggio.

Per comprendere meglio l’importanza di quanto detto da Giuseppe Conte, Affaritaliani.it ha scelto di riportare il testo integrale del suo discorso, per permetterne una lettura più approfondita e ragionata, soprattutto in vista dei prossimi sviluppi politici e in attesa della risposta di Beppe Grillo.

“Ho convocato questa conferenza stampa, e ringrazio la Camera di Commercio di Roma per l’ospitalità, perché ho sempre ispirato la mia azione politica e istituzionale a criteri di trasparenza: parlare e spiegare in modo chiaro e franco le situazioni, anche le difficoltà che si affrontano è la premessa fondamentale perché si alimenti il vincolo di fiducia tra i cittadini e i politici.