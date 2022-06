"Conte pensa di uscire dal governo". M5S, il rumor che terremota il Palazzo

Terremoto politico, Conte pronto a uscire dal governo



"Conte starebbe pensando di uscire dalla coalizione che sostiene il governo italiano". Lo scrive Bloomberg. Dal quartier generale pentastellato finora sono giunte rassicurazioni sull'appoggio all'esecutivo, ma il fatto che su una delle principali agenzie a cui fanno riferimento i mercati compaiano notizie sull'imminente addio del M5s alla maggioranza - anche se "continuerebbe a sostenere di volta in volta le decisioni del governo" - e' fonte di fibrillazione.



E' vero, nota Bloomberg, che "la scissione nel M5s molto probabilmente lascerebbe a Draghi la maggioranza in entrambe le Camere" tuttavia "gli renderebbe piu' difficile portare a termine i suoi piani per rimettere in sesto l'economia". Gli analisti, di fronte a questi rumors, hanno cominciato a tenere d'occhio lo spread.

M5s: 'smentiamo ipotesi uscita da governo'

M5s "smentisce categoricamente le indiscrezioni di Bloomberg circa una sua uscita dal governo". "Oggi - prosegue una nota - M5s ha lavorato sino all'ultimo minuto, nell'interesse di tutti i cittadini, per ottenere nella risoluzione votata dal Parlamento un chiaro riferimento alla necessita' di perseguire un'escalation diplomatica, non militare e un piu' ampio coinvolgimento del Parlamento in ordine agli indirizzi che verranno decisi nei piu' rilevanti summit internazionali sul conflitto ucraino". "Il costante impegno che abbiamo dedicato a elaborare la risoluzione - si afferma ancora - e' la smentita piu' forte alle voci di una nostra uscita dal governo, che in queste ore sta malevolmente circolando".