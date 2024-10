M5S: Conte, 'la nostra comunità più viva che mai, lo dimostreremo'

M5S: Conte, 'nostra comunità più viva che mai, lo dimostreremo'

"Dimostreremo anche all'esterno ciò che per noi è già molto chiaro: la nostra comunità è più viva che mai". Così il leader pentastellato Giuseppe Conte, in un post pubblicato sul sito del Movimento 5 Stelle, tirando le somme della fase deliberativa del processo costituente M5S conclusasi sabato 26 ottobre.

"Se mettessimo in fila il lavoro dei 30 gruppi, di circa 22 ore ciascuno, avremmo un totale di 660 ore di discussione, l'equivalente di 82 giorni consecutivi di lavoro. Un impegno enorme e di grandissimo valore per il futuro del Movimento", aggiunge l'ex presidente del Consiglio, parlando di "esperienza senza precedenti" per una forza politica.

Il prossimo appuntamento, spiega Conte, "è l'8 novembre, quando Avventura Urbana, la società indipendente che con i suoi esperti ci sta aiutando in questo processo, pubblicherà un report per ciascun tema discusso in questa fase di confronto deliberativo".

M5S: Castellone, 'Grillo non va cacciato, sogno è partito da lui'

"Non possiamo ridurre il percorso costituente ad un semplice duello Conte-Grillo... Perché tutto questo astio nei confronti di Beppe e di chiunque abbia provato a spendere per lui una parola?". Così, intervistata da La Repubblica, la vicepresidente del Senato ed esponente del M5S, Mariolina Castellone, a proposito dello scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Per Castellone, il cofondatore del Movimento "non va escluso, anzi abbiamo il dovere di riconoscere che da lui è partito questo grande sogno".

Eliminare la figura del garante a conclusione del processo costituente "sarebbe davvero triste. Ho creduto molto in questo percorso partecipato e non posso pensare che si riduca solo nel togliere il potere al garante", osserva la senatrice pentastellata.