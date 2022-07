M5s, Conte: "Siamo con un piede fuori dal governo, non reggiamo il moccolo"

M5s, Conte e il nuovo ultimatum: "Vogliamo risposte entro fine luglio"

Il tanto atteso chiarimento tra Conte e Draghi non ha fatto altro che rimandare la decisione. Il leader del M5s parla chiaro durante l'assemblea con i parlamentari grillini. "Il tempo è già scaduto, questo governo deve cambiare marcia. E io a Draghi non ho dato alcuna rassicurazione sulla nostra permanenza. Noi non stiamo qui a reggere il moccolo al grande centro o alla destra". L'ex premier lancia l'ennesimo ultimatum all'esecutivo. "La nostra comunità - dice Conte al Fatto Quotidiano - sta con un piede fuori dal governo. Servono ragioni per restare, vogliamo risposte vere e risolutive entro luglio". Così sul decreto Aiuti Conte indica una linea che è un equilibrismo: oggi, salvo sconvolgimenti notturni, il Movimento voterà sì alla fiducia sul decreto ma si asterrà sul provvedimento, che racchiude anche la norma sull’inceneritore a Roma.

"Noi - prosegue Conte al Fatto - non chiediamo rimpasti o poltrone". Però ora gli servono risposte, magari bandierine, anche per tenere i suoi. Riccardo Fraccaro: "Senza risposte a breve, restare nel governo non avrà senso". E poi Stefano Buffagni: “Se devi prenderti il costo di sostenere un esecutivo devi poter incidere”. Due voci, da un coro che l’ex premier sente ogni giorno. Poi la parola passa ai parlamentari. Ed è una pioggia di interventi che chiedono di uscire subito dal governo, o quanto meno di chiedere agli iscritti online se restare o no. “Un plebiscito” osserva un deputato. E un altro segnale a Conte, un leader in mezzo a mille fuochi. Vacilla anche l'alleanza col Pd: "Noi non subiamo diktat che lasciano il tempo che trovano, il Movimento andrà in alleanza solo se ci sarà piena condivisione sui programmi e coesione, piena collaborazione. Sono le nostre condizioni".