M5s, Di Battista: endorsement a Conte e messaggio implicito. "Molla Draghi"

Di Battista: endorsement a Conte e messaggio implicito. "Molla Draghi"

Il M5s , dopo mesi di burrasca, sembra aver ritrovato il mare calmo grazie alla nomina di Giuseppe Conte come presidente e leader del nuovo partito. Da qui ripartono i grillini per costruire il futuro. Si comincia dalle prossime elezioni comunali, con la pazza idea dell'ex premier di candidarsi come capolista a Napoli, un test per verificare il suo consenso in vista delle Politiche. Ma da oltreoceano arriva un endorsement al nuovo leader del Movimento. A farlo in maniera esplicita è Alessandro Di Battista, l'ex grillino che attualmente si trova in Sudamerica. "Ogni volta che abbiamo parlato mi ha fatto una grande impressione Conte. Siamo diversi su moltissime questioni ma mi ha sempre rispettato". Il messaggio contiene anche un sottomessaggio implicito. Dibba potrebbe anche tornare a far parte del nuovo partito guidato dall'ex premier, ma a condizione che si esca dal governo e si molli Draghi.

Nel suo ultimo articolo l'ex braccio destro di Di Maio demolisce l'attuale Esecutivo. "Sono mesi - scrive Dibba su Tpi - che sostengo che il governo dell’assembramento abbia ucciso la politica. Nessuno ha uno straccio di idea, nessuno si oppone alle porcate, nessuno offre una visione. Politici strapagati dal popolo italiano non fanno più politica. Occupano potere e dispensano incarichi e prebende pagati con denaro pubblico. E dato che per continuare a vivere nel loro mondo dorato necessitano di briciole di consenso, si sono trasformati in opinionisti. Commentano tutto il commentabile, tenendosi bene alla larga, sia chiaro, dalle questioni spinose che impongono una presa di posizione. Non si schierano. Si accomodano".