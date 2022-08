M5S, Alessandro Di Battista: "Sotto il 'padre padrone' Grillo non ci sto"

Di Battista: "Conte è un galantuomo, ha davvero a cuore l'interesse del Paese"

"Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche". Ad annunciarlo e' Alessandro Di Battista. "In questi giorni - spiega l'ex deputato M5s - in molti si sono espressi su una mia eventuale candidatura. Ho letto i vostri commenti e vi ringrazio per i suggerimenti e per la vostra stima. In questi giorni ho fatto tutti i passaggi che consideravo necessari per prendere una decisione approfondita. Come potete immaginare non e' stato facile".

M5s, Di Battista si chiama fuori. Video, 'non sono come loro' - Un video girato nell'abitacolo dell'auto di famiglia, con tanto di seggiolino per i bambini a fare da sfondo, sul sedile posteriore. Alessandro Di Battista sceglie una location da uomo comune - certo, con annuncio sui social a fare da 'trailer' per la messa in linea del video, con tanto di conto alla rovescia scandita da una musica in crescendo - per un annuncio molto atteso: non si candida alle prossime politiche. Ne ha per tutti, "grazie a Dio non sono come queste persone che sgomitano per un seggio". Riconosce pero' a Giuseppe Conte che "per me e' un galantuomo che ha davvero a cuore l'interesse del Paese" ma allinea "chi non mi vuole": "Soprattutto Grillo, che ha indirizzato M5s verso il governo dell'assembramento". E fulmini anche su Di Maio, 'protetto' all'epoca della corsa a capo politico dall'ostracismo denunciato da Di Battista ai propri danni "perche' era un onta dire che avevo tre volte i suoi consensi".

Di Battista: io sotto 'padre padrone' Grillo non ci sto - "Non mi fido di Beppe Grillo, che fa ancora, in parte, da padre padrone. E io sotto Beppe Grillo non ci sto". Cosi', in un passaggio del suo video sui social per annunciare il suo no a un'eventuale candidatura con M5s, Alessandro Di Battista.