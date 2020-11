M5s, Di Battista sbatte la porta. "Ci vediamo tra due anni a fine legislatura"

La guerra nel M5s continua senza sosta. Gli Stati Generali hanno palesato le divergenze tra le diverse anime grilline. Da una parte i filo governativi capeggiati da Di Maio e dall'altra gli oppositori guidati da Di Battista. Il ribelle Dibba - si legge sul Corriere della Sera - ha lanciato un chiaro ultimatum. "O mettono in votazione le condizioni che abbiamo posto oppure ci vedremo tra due anni al termine della legislatura". Di Battista ha tutta l’intenzione di far sentire la sua voce. E di fare le sue mosse in vista della scelta del nuovo direttivo M5S. "Tra poco ci saranno dei quesiti da far approvare dalla base, aggiungano tra le domande anche le questioni che abbiamo messo sul tavolo noi".

I nodi su cui l’ex membro del direttorio ha intenzione di spingere sono anzitutto la revoca delle concessioni autostradali e la risoluzione del conflitto di interessi tra politica e finanza, "a partire dal caso Padoan Unicredit". "Sono temi dirimenti per me", ha spiegato ai suoi Di Battista, che puntualizza: "Il mio interesse sono più le questioni politiche nazionali che le regole interne". L’ex deputato però precisa anche che le altre istanze che ha presentato dovranno essere messe nero su bianco: "Hai finito i due mandati? Non ti puoi candidare da nessuna parte".