M5S, Di Maio: "Avanti con Conte". E rilancia l'alleanza con il Pd

M5s: Di Maio, avanti con Conte, nessuno fermera' il suo arrivo - "Andiamo avanti con Giuseppe Conte, nessuno fermera' il suo arrivo. Il MoVimento 5 Stelle e' una grande comunita' e dobbiamo dare il massimo per gli italiani. E' la nostra missione e non ci fermeremo per nessun motivo al mondo. Senza polemiche, dobbiamo essere concreti e pensare solo al bene dei cittadini". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Di Maio, costruire alleanza Pd-M5s citta', no accuse incrociate - "Abbiamo un'alleanza da costruire nelle citta', la gente non capirebbe una guerra di accuse incrociate". Cosi' Luigi Di Maio parla delle alleanze Pd e M5s sul Fatto quotidiano dove fa presente: "Trovo apprezzabile la scelta di Zingaretti di rimanere alla guida della Regione in una fase cosi' delicata come quella della gestione della pandemia e delle vaccinazioni. Nel Lazio governiamo assieme al Pd e non abbiamo abbandonato i cittadini". "Perche' non avremmo dovuto ricandidare Virginia - osserva Di Maio - non c'era alcuna ragione per non farlo. In cinque anni ha risanato i conti e ha affrontato i clan, venendo anche minacciata. Avra' anche commesso degli errori, ma ha fatto ripartire una citta' ferma". Il pericolo di una campagna elettorale con rischi reciproci "esiste, ma adesso serve responsabilita', perche' la gente non vuole accuse incrociate tra di noi. Non e' necessario attaccarci in campagna elettorale, conta spiegare le proprie idee. Con il Pd lavoriamo all'accordo al primo turno in altre citta' e governiamo il Lazio e la Puglia. Fui il primo, l'anno scorso, a proporre un tavolo per le Comunali. Dobbiamo costruire un'alleanza, pur mantenendo le reciproche identita'". La candidatura del presidente della Camera di Roberto Fico a Napoli sembra piu' debole? "Sara' Roberto a decidere cosa fare. Una cosa e' certa, conosciamo Napoli e le dico che e' pronta per una coalizione tra noi e i dem". Su Torino il ministro dice di aver letto le dichiarazioni di letta sulle "difficolta'; credo che il M5s debba chiedersi come dare continuita' al lavoro di Chiara Appendino, che come ha fatto Virginia a Roma, ha risanato i bilanci e ottenuto risultati importanti". Sul Ponte di Messina: "ci sara' un confronto, e ascolteremo il territorio". Infine Di Maio afferma che i 5s rappresentano "al meglio valori come l'inclusione sociale, al di la' di ogni schema, e siamo una forza 'verde', in un'Europa dove la transizione ecologica si sta rivelando decisiva anche nelle elezioni dei vari Paesi".