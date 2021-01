M5S, esplode la fronda anti-Renzi. "Torna? Meglio le elezioni anticipate"

Esplode la fronda anti-Renzi nel Movimento 5 Stelle, guidata da Alessandro Di Battista.

Governo: Lannutti, per M5S strada e' con Conte e senza Renzi - "Renzi, anziche' mostrarsi col capo coperto di cenere e chiedere scusa al Paese per averlo immobilizzato quando piu' ha bisogno di andare avanti, ha dettato le sue condizioni con arroganza piu' sfacciata del solito. Per noi la strada resta: sempre col presidente Conte, ma senza Renzi". Lo scrive su twitter il senatore M5S Elio Lannutti.

GOVERNO: BALDINO (M5S), 'RENZI DEPLOREVOLE, LIBERIAMOCI DI LUI' - "Personalmente ho trovato offensivo il discorso di Renzi! Ha utilizzato uno spazio istituzionale, la casa del Presidente della Repubblica, per fare il suo comizio, sciorinare fuffa, perfino indignarsi per lo stallo politico, dimenticandosi però che la crisi l'ha generata lui. Sta dando al mondo uno spettacolo deplorevole: da una parte un'Italia in ginocchio che implora ascolto e risposte immediate, dall'altra il teatrino indecente di chi vive per i suoi 15 minuti di celebrità". Lo scrive in un post su Facebook la deputata M5S Vittoria BALDINO. "Il mio Paese non merita questo! Non è per questo che siedo in Parlamento, non per avallare le manie di protagonismo di chi vive la politica e le istituzioni come il backstage delle sue conferenze strapagate in Arabia Saudita, di colui che sta sfruttando l'emergenza sanitaria per sfoderare le sue abili doti da stratega sfasciagoverni. Mi dispiace per quei colleghi di Italia Viva - insiste BALDINO - che sono scesi in politica per difendere un ideale e adesso si trovano ad essere svenduti per un posto alla Nato, ma per me il loro leader non è nella posizione di poter dettare condizioni, agenda o linea, semplicemente perché nel mondo reale non esiste!". "Il MoVimento non scenda sul suo terreno viscido: non sediamoci al tavolo con un baro! Per noi deve essere imprescindibile la figura di Giuseppe Conte per guidare una maggioranza senza Renzi, ma con una chiara agenda politica da realizzare fino alla fine della legislatura. Liberiamoci di Renzi una volta per tutte!", conclude la parlamentare pentastellata.

Lezzi (M5s): Renzi inaffidabile, se torna non voto fiducia - Matteo Renzi "non può più essere coinvolto. Non è affidabile, saremmo costretti a subire ancora i suoi capricci e sono certa che riaprirebbe una crisi tra qualche mese". Lo sostiene in un'intervista a 'La Stampa' l'ex ministra Barbara Lezzi, senatrice M5S vicina ad Alessandro Di Battista, che dei compagni di movimento più possibilisti su un rientro in maggioranza del leader Italia Viva dice: "Non capiscono che tornerebbe a umiliare noi e Conte e a voler imporre la sua agenda al governo, pur avendo il 2% dei consensi. Questo non lo merita il premier e non lo meritiamo noi". Insomma, "non darei la fiducia a un altro governo con Renzi, per di più potenziato da questa crisi". Invece la prospettiva di "lavorare serenamente alla ricostruzione del nostro Paese, senza la presenza di Renzi, può dare forti motivazioni a molti dei nostri parlamentari". Farlo entrare di nuovo in squadra "sarebbe un deterrente per alcuni di noi". Anche altri senatori M5s non voterebbero la fiducia a un nuovo governo con Renzi, ma "non faccio nomi né numeri". Comunque "c'è un malessere diffuso su questo tema, sia alla Camera che in Senato". Lezzi non teme l'espulsione dal Movimento, "a me fa più paura vedere Renzi che si siede al tavolo delle trattative da vincitore. L'unica ambizione che ha è quella di avere la testa di Conte, comandare e decidere nomine, investimenti, occupare ministeri". I parlamentari di Italia Viva dovrebbero lasciare Renzi in questo momento "per condividere un nuovo progetto di governo. Se non lo facessero, rispetterebbero una disciplina di partito legittima, ma ricordo loro che il decreto Ristori è fermo, che il Recovery plan deve andare avanti e che c'è un importantissimo piano vaccinale da gestire". Altrimenti? "Non ci sono altre soluzioni, se non quella di andare a votare". Un eventuale governo di unità nazionale o di larghe intese, con un premier non indicato dai Cinque stelle, il partito di maggioranza relativa in Parlamento, "creerebbe difficoltà nei rapporti e finirebbe per rallentare l'azione di governo. E non credo alle larghe intese, né ai tecnici". Se la politica fallisce, "si deve restituire la parola ai cittadini".