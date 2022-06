M5s, Grillo riappare. Vertice con Conte e clamorosa apertura sul terzo mandato

M5s, il caso Cancelleri alle regionali in Sicilia e il ritorno di Grillo

Il M5s prova a leccarsi le ferite dopo la clamorosa scissione decisa da Di Maio e il conseguente esodo di 61 parlamentari passati con "Insieme per il futuro". A sorpresa è riapparso Beppe Grillo. Giuseppe Conte convoca il consiglio nazionale M5s per "comunicazioni del presidente" alle 21.30 di sera, nel pieno delle votazioni per i ballottaggi. In apertura si collega anche il garante - si legge sul Corriere della Sera - che saluta i presenti: "Voglio conoscervi, ci vediamo a Roma", dice Grillo. E si lascia andare a una battuta: "Ho aderito a una nuova religione: l’altrovismo". Si tratta dell’antipasto del blitz romano del leader, slittato a causa della scissione dei dimaiani. Grillo incontrerà i parlamentari delle diverse commissioni in sei diverse sessioni tra oggi e domani.

Il garante - prosegue il Corriere - prima dei parlamentari dovrebbe confrontarsi anche con Conte e i capigruppo. Il tema sul piatto è sempre il solito: la votazione per eventuali deroghe sul secondo mandato. Il voto era stato programmato inizialmente per il 28-29 giugno, ma poi Conte e Grillo hanno deciso di «congelare» la votazione. Ora servirà una svolta in tempi rapidi se gli stellati decideranno di voler candidare Giancarlo Cancelleri alle primarie in Sicilia (il sottosegretario è già stato eletto per due volte all’Ars). C’è chi spinge per un’apertura di Grillo, ma la realtà è che il Movimento è ancora in una fase di attesa. A questo punto saranno fondamentali i faccia a faccia delle prossime ore per capire quali margini ci siano.