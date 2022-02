M5s, Grillo torna capo assoluto. Il futuro di Conte e Di Maio è nelle sue mani

M5s, Grillo tiene tutti in sospeso: d'ora in poi deciderà solo lui

Il M5s è ripiombato nel caos dopo la decisione del Tribunale di Napoli di azzerare tutte le cariche e di fatto far decadere la leadership di Giuseppe Conte. Un problema in più per il Movimento, già uscito a pezzi dall'elezione del presidente della Repubblica e ad un passo dalla scissione, con Di Maio e i suoi che ormai sono separati in casa. In tutto questo si aggiunge anche un nuovo aspetto, non certo trascurabile. La chiave di volta, l’uomo che potrebbe essere determinante per sbloccare l’impasse - si legge sul Corriere della Sera - torna a essere Beppe Grillo. Il garante, infatti, è sempre stato in carica e da lui il Movimento si aspetta una mossa. Da ambienti vicini allo showman, però, filtra la notizia che Grillo non ha al momento intenzione di incontrare a Roma parlamentari e big. Il garante si sta informando sul da farsi, proprio perché è consapevole che la situazione non permette ulteriori ritardi o errori. Il Movimento è in attesa di una sua mossa. Le varie anime lo stanno tirando per la giacca, ma ora Grillo si trova d’un tratto di nuovo plenipotenziario del destino di tutti: da Conte ai vice, dai malpancisti al secondo mandato a Luigi Di Maio.

"Siamo fermi a un anno fa: è un disastro", commentano all’unisono nelle diverse ali dei Cinque Stelle. Certo, - prosegue il Corriere - poi responsabilità e punti di vista continuano a divergere. "Supereremo in fretta la questione», dicono i contiani. Ma anche per i più fedeli all’ex premier, la decisione del tribunale di Napoli è stata una doccia fredda: non si aspettavano un esito diverso nel reclamo rispetto a quanto deliberato dai magistrati alla vigilia di Natale. Frenetici sono i contatti tra i vertici, l’avvocato che guida i Cinque Stelle consulta altri legali, si riunisce con Vito Crimi. Due ore circa di summit per decidere la linea: far votare chi era rimasto tagliato fuori dalla precedente consultazione. I vertici escono dal confronto decisi e più sollevati, convinti che si tratti dell’opzione migliore. Ma adesso è tutto di nuovo nelle mani di Beppe Grillo.

