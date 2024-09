M5s, l'ultimo o sgambetto di Grillo a Conte. Al salone nautico con il candidato della Destra in Liguria Bucci

M5s, scontro infinito Conte-Grillo. Lo scherzetto del garante al salone nautico

La battaglia tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sul futuro del M5s continua. L'ultima mossa l'ha fatta il garante e non sarà certo sfuggita al leader dei pentastellati e non solo. Ieri si è fatto vedere all’inaugurazione del Salone Nautico a Genova e ha scambiato qualche battuta con il sindaco Marco Bucci, proprio - riporta Il Messaggero - il candidato della Destra. Sul campo largo è tornato così a stagliarsi quello che viene ormai considerato un fantasma che, però, nella sua terra potrebbe comunque dire la sua. L’Elevato entrerà in campagna elettorale a gamba tesa per spostare voti? "Più facile scommettere un milione di euro su un cavallo…", dice un esponente pentastellato. Del resto, l’ex comico da tempo non si fa sentire con i vertici territoriali di M5s.

Ma quello che pensa dell’asse con il Pd nella sfida del 27 ottobre lo ha fatto già sapere a chi lo ha chiamato. Secondo lui - prosegue Il Messaggero - si tratta di "un abbraccio mortale", non solo perché a correre è l’ex ministro dem Andrea Orlando con il quale non c’è mai stato un grande feeling, quanto perché, a suo dire, non c’è alcuna convergenza su molti punti del programma. Per di più, anche se sotto la forma di una lista civica, in formazione c’è anche Renzi. "La mia posizione la conoscete, niente alleanze. Soprattutto quelle a perdere…", ha detto a chi lo ha sentito nei giorni scorsi. Non è solo una questione legata alla Liguria, il tema è più ampio. "Il M5s deve restare il M5s". La battaglia con Conte continua.