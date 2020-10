M5s, mossa Casaleggio. Voto su Rousseau: capo politico o organismo collegiale

Il M5s è sempre più spaccato al suo interno, sono molte le correnti: tra governisti, talebani e altro. Siccome dalle assemblee fatte in questi giorni, non è emersa una linea comune, a decidere sarà Davide Casaleggio. Il figlio del fondatore Gianroberto ha stabilito la nuova road map - si legge sul Corriere della Sera - tra dieci giorni ci sarà la svolta. Sembra, secondo indiscrezioni da fonti qualificate, che alla fine ci sarà su Rousseau la scelta cruciale tra un nuovo capo politico o un organismo collegiale: lo scontro politico tra governisti e ribelli potrebbe quindi avere presto un esito, almeno di un primo round.

L’imprenditore - prosegue il Corriere - ha fatto un breve blitz a Roma per incontri di lavoro, ma ha avuto anche il tempo di incrociare Alessandro Di Battista ed esponenti di governo (ma non Di Maio e Crimi) per tirare le fila della situazione attuale, serrare i ranghi dell’ala ribelle e tentare una mediazione. Che, appunto, potrebbe trovare uno sbocco in un voto a breve.