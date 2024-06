M5S, Opa di Travaglio e Di Battista. Via Conte e scissione di Appendino

Ipotesi Raggi con Travaglio e Dibba. I 'moderati' come Patuanelli con Appendino

Primo punto. Il M5S è letteralmente in subbuglio dopo il tracollo elettorale alle Europee e Beppe Grillo, che ormai è sempre più lontano dal suo Movimento, si è stancato di Giuseppe Conte leader. Ma - spiegano fonti qualificate - non ci sono al momento alternative all'ex premier. Però una voce raccolta da Affaritaliani.it disegna uno scenario dirompente.

Ovvero quello di una sorta di Opa da parte di Marco Travaglio, quindi de Il Fatto Quotidiano, e di Alessandro Di Battista sui 5 Stelle (probabile anche la partecipazione dell'ex sindaco di Roma Virginia Raggi). Un'operazione per conquistare almeno la metà dei parlamentari, cacciare Conte e tornare all'origine dei "vaffa" dell'uno vale uno, della democrazia della rete, del populismo contro il sistema e contro tutti i partiti, Pd e Alleanza Verdi Sinistra inclusi.



Una svolta, dunque, un terremoto vero e proprio pronto a far saltare gli equilibri attuali dei pentastellati. Anche perché non tutti i parlamentari e gli iscritti seguirebbero l'Opa di Travaglio e Dibba e quindi si profila all'orizzonte una scissione con la nascita di una nuova formazione politica, alleata di Pd e Avs, guidata quasi certamente da Chiara Appendino, ex sindaco di Torino, che includi le voci più moderate dei 5 Stelle come quella dell'ex ministro e attuale capogruppo al Senato Stefano Patuanelli. I tempi? Appena dopo l'estate, comunque ora gli appuntamenti elettorali sono finiti fino alle Regionali 2025 e quindi c'è tutto il tempo per rompere, scindere e ricostruire.