Il M5s propone una campagna a favore dell'attività fisica in casa: "tutti possono rimanere attivi"



In un "difficile momento", quando "si chiede ai cittadini il sacrificio di rimanere a casa", le istituzioni "devono svolgere l'importante ruolo di portare normalità" e per questo i deputati M5s Felice Mariani, Nicola Provenza, Manuel Tuzi e Simone Valente spiegano di ritenere "fondamentale lanciare una campagna nazionale sull'importanza di svolgere attività fisica all'interno delle proprie mura domestiche". "È un progetto fattibile e che avrebbe una funzione psicofisica per moltissimi italiani", osservano, facendo presente che "già molti personal trainer e federazioni stanno preparando video e tutorial per dare continuità agli allenamenti dei propri atleti, ma è lo Stato che ha il compito di strutturare una campagna nazionale di sensibilizzazione, coinvolgendo nomi noti dello sport in varie discipline". "Tutti uniti - questa è l'idea - per una campagna che potrebbe avere come hashtag #miallenoacasa. Dobbiamo entrare nella casa degli italiani e dimostrare che tutti possono rimanere attivi, qualsiasi soggetto di qualsiasi età. È un fattore indispensabile, soprattutto, in questo momento: non rinunciamo all'attività in quanto elemento di benessere psicofisico, il movimento è un antidoto contro lo stress e non vi è nessun medicinale con così tanti effetti positivi come l'allenamento, nella consapevolezza che quando l'emergenza sarà finita potremmo ricominciare a svolgere nuovamente la nostra attività fisica all'aria aperta".