M5s, tensione sugli arretrati da pagare. In 25 pronti alla scissione

"Siamo diventati un'Equitalia a 5Stelle": rischio scissione per altri 25 parlamentari

Che non sia un gran momento per il Movimento Cinque Stelle appare evidente da tempo e a tutti. Ma ora il rischio è che vada in frantumi. Secondo il Corriere della Sera, infatti, ci sarebbero 25 membri parlamentari pentastellati pronti ad abbandonare la nave. "Almeno una ventina di deputati e 4-5 senatori. È questa l’entità della prossima, possibile, scissione minacciata dai parlamentari 5 Stelle. A far scoppiare l’ultima ondata di mal di pancia tra gli eletti è stata la mail inviata da Claudio Cominardi, tesoriere M5S, in cui si chiede a diverse decine di parlamentari di mettersi in regola con i versamenti al partito. «Siamo diventati un’ Equitalia a 5Stelle», dice sarcastico un senatore".

La maggioranza dei ribelli è alla Camera, scrive il Corriere della Sera: "tanti peones e quasi tutti al secondo mandato. Un profilo, insomma, di chi può andare alla guerra con più tranquillità, avendo possibilità assai risicate di rielezione. «Al prossimo giro, con 345 posti in meno, e sperando di mantenere almeno il 15% dei consensi rientrerà in Parlamento al massimo un parlamentare sui 3 attuali".

"Resta ora da capire se Conte riuscirà a ricompattare i gruppi ed evitare un’altra emorragia. Ma la sfida finale è dietro l’angolo: le truppe ubbidiranno compatte alle indicazioni dell’ex premier per votare il successore di Sergio Mattarella?" si chiede il Corriere.