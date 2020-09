"M5s, troppi morosi: riduco i servizi". Lettera di Casaleggio ai parlamentari

"Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del MoVimento 5 Stelle che da troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi, saremo costretti a ridurre progressivamente diversi servizi e strumenti le cui spese di funzionamento, in assenza delle entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili". È il testo di una lettera inviata dal presidente di Rousseau, Davide Casaleggio, agli iscritti dell'Associazione. Missiva che dimostra le tensioni interne al M5S in cerca di una nuova governance, tensioni sfociate anche nella critica al ruolo centrale della piatta forma Rousseau.

Mentre i "big" del MoVimento avrebbero raggiunto una sorta di intesa sull'organismo che dovrebbe avere la funzione di guida con un capo politico legittimato dal voto degli attivisti e che dovrebbe essere composto da una decina di esponenti che comprenderebbe tutti i big e i capigruppo, Casaleggio invece che vorrebbe una nuova leadership da affidare ad Alessandro Di Battista si opporrebbe alla nuova squadra di comando.

"All’atto della candidatura i portavoce del Movimento 5 Stelle (ad eccezione degli eletti nei Comuni e nei Municipi) hanno sottoscritto l’impegno di versare un piccolo contributo, circa un quarantesimo della propria retribuzione (300 euro), al fine di garantire all’intera comunità del MoVimento 5 Stelle di potersi dotare dei servizi minimi e necessari per il mantenimento di quella che ancora oggi rappresenta la prima forza politica del Paese e soprattutto per poter consentire a tutti gli iscritti, che non rivestono posizioni economicamente e politicamente privilegiate come quelle dei portavoce in Parlamento, in Regione e in Europa, di poter avere strumenti gratuiti e accessibili di partecipazione alla vita politica", spiega il figlio del co-fondatore.

"Come Associazione Rousseau siamo riusciti, con fatica e sacrificio, a far sì che il MoVimento 5 Stelle potesse avere tutte le attività necessarie per il suo mantenimento utilizzando importi infinitamente inferiori (1,3 milioni) a quelli impiegati da altre forze politiche (Lega 8 milioni, Forza Italia 6,6 milioni e Fratelli di Italia 2,6 milioni) che vedono nei propri bilanci spese sensibilmente più elevate, fino a nove volte superiori, pur avendo, molti meno rappresentanti in Parlamento rispetto al MoVimento 5 Stelle", sottolinea Casaleggio.

Il testo di Casaleggio, poi, prosegue: "Siamo orgogliosi come Associazione Rousseau di aver accompagnato il MoVimento 5 Stelle in tutti questi anni nel percorso che lo ha portato a diventare da forza politica di opposizione a forza di Governo e siamo orgogliosi di esserci presi cura di tutti quegli aspetti spesso non visibili, ma fondamentali, che hanno assicurato al MoVimento di poter percorrere questo viaggio sapendo di avere alle spalle qualcuno impegnato a proteggerle ogni giorno".

E ancora, scrive il presidente dell'Associazione Rousseau: "In questi anni ci siamo dedicati, come compagni di viaggio silenziosi e affidabili, a costruire le fondamenta, a proteggere le mura e a promuovere la vita all’interno di una casa che potesse accogliere una comunità straordinaria di cittadini come quella del MoVimento".

Ma "alla luce delle gravi inadempienze e del mancato rispetto degli impegni presi, saremo quindi costretti a ridurre risorse, strumenti e servizi non potendo più sostenere le spese e qualora tali condizioni permangano non sarà più possibile garantire l’infrastruttura organizzativa, amministrativa, tecnologica e comunicativa, nonché la tutela legale e le attività di formazione necessarie per il MoVimento 5 Stelle. Il meccanismo di sostentamento attraverso il contributo dei portavoce di 300 euro è quello che abbiamo adottato negli ultimi due anni, dopo averne sperimentati diversi nei tredici anni precedenti senza mai aver attinto a finanziamenti pubblici dei quali con coerenza non faremo mai uso", sottolinea Casaleggio.