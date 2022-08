Scriveva Berlusconi "amore mio". Vince le parlamentarie M5S. Esclusa

Majolo, avvocatessa 35enne napoletana, "pagherebbe" il suo posto in lista a causa di alcuni post pro-Berlusconi risalenti a circa 10 anni fa



Claudia Majolo non farà parte delle liste del Movimento Cinque Stelle alle elezioni del 25 settembre. La decisione è stata confermata da alcuni esponenti politici del movimento pentastellato, secondo quanto riporta il sito www.fanpage.it. La Majolo, avvocatessa 35enne napoletana, "pagherebbe" il suo posto in lista a causa di alcuni post pro-Berlusconi risalenti a circa 10 anni fa trovati sui social network e pubblicati dal quotidiano Stylo24, e che hanno causato una valanga di polemiche.

Giunta quarta alle parlamentarie per il collegio plurinominale Campania 1 – 01 (davanti a lei solo l'ex premier Giuseppe Conte, e i parlamentari uscenti Gilda Sportiello e Raffaele Bruno) con 106 voti, l'avvocatessa e già volto noto per le sue battaglie in favore dei praticanti avvocato nel corso degli anni, è stata letteralmente travolta dalle polemiche nelle ultime ore, dopo un articolo del quotidiano Stylo24 nel quale sono stati riportati alcuni screen di vecchi post (risalenti al periodo 2013-2016) in cui attaccava duramente i grillini, abbracciando invece la causa di Forza Italia. In Rete, vedendo gli screen, in molti hanno puntato il dito proprio contro il suo smisurato affetto verso Silvio Berlusconi: in particolare le "dediche", con l'ex premier chiamato "amore mio" e con inviti a sposarla. Nessuna replica al momento da parte della Majolo, che per ora si è limitata a chiudere i propri profili social.