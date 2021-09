Mandelli (Vicepresidente Camera): “Si deve distinguere tra No-Vax e dubbiosi”

“Bisogna distinguere tra i ‘No-Vax’ irriducibili, specialmente chi assume atteggiamenti violenti che vanno sempre e comunque censurati, e chi invece ha ancora dei dubbi sui vaccini, chi è indeciso. L’errore più grande che possiamo commettere, a mio avviso, in questa fase delicata in cui stiamo ripartendo come Paese, è creare ulteriori divisioni nell’opinione pubblica."

Lo ha affermato ad Affaritaliani, a margine della presentazione a Milano della prossima edizione di Cosmofarma il Vicepresidente della Camera dei Deputati e Presidente della Federazione Ordine dei Farmacisti.

"Esiste una fascia di popolazione che - ha proseguito Mandelli - per tanti motivi diversi, ha ancora dei dubbi sull’efficacia dei vaccini. Con queste persone si deve riuscire a dialogare, nel rispetto delle idee di ciascuno ma soprattutto nell’evidenza dei dati clinici e scientifici. È un fatto che le ospedalizzazioni di queste settimane sono nella quasi totalità di persone non ancora vaccinate. Ed è un fatto che il 30% di popolazione non ancora vaccinata resti il principale campanello d’allarme per quello che potrà succedere in autunno. Il Green Pass non è la panacea, è uno strumento fondamentale ma non dobbiamo dimenticare la lezione di questa pandemia: una sanità che sia più legata al territorio, lì dove anche le farmacie e i farmacisti hanno svolto un ruolo fondamentale. Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile perché l’economia torni a girare, senza dimenticare chi ha perso la vita per colpa di questo maledetto virus. Quello che vorrei davvero dire è che la vaccinazione è sicura, è la strada principale per combattere la malattia. È giusto che ognuno possa esprimere le proprie idee ma è anche giusto che i dati scientifici, incontrovertibili, siano veicolati e comunicati al meglio. Dobbiamo convincere chi ha ancora dei dubbi” ha concluso.