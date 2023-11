Manovra, FdI tira dritto: "Troppi emendamenti, difficile l'esame"

"Se ci fosse solo l’intenzione di perdere tempo per mettere in difficoltà il Governo, avremmo il dovere di andare avanti nei modi che il regolamento e i nostri numeri consentono"

"Il numero di emendamenti ne rende difficile l’esame". E' la secca risposta del capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, alla domanda di Affaritaliani.it sui più di 2.000 emendamenti presentati dalle opposizioni alla Legge di Bilancio per il 2024.

E alla domanda se la maggioranza sia aperta a modifiche alla manovra o se ci sarà un maxi-emendamento sul quale verrà posta la fiducia in Aula, Malan risponde: "Sarà decisivo però l’atteggiamento concreto in Commissione. Se c’è buona volontà e buon senso, come spero, si può fare una cosa seria. Se viceversa ci fosse solo l’intenzione di perdere tempo per mettere in difficoltà il Governo, avremmo il dovere di andare avanti nei modi che il regolamento e i nostri numeri consentono perché un’approvazione tardiva danneggerebbe i nostri titoli di Stato con costi altissimi".