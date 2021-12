Manovra, Landini incontra Draghi: "Insoddisfatto, valutiamo sciopero generale”

Manovra, Landini: giudizio domani senza risposte mobilitazione

Il governo "si e' riservato di riflettere e far sapere ai sindacati cosa ha deciso" su fisco, pensioni e precarieta' del lavoro: "la valutaizone definitiva" di Cgil, Cisl e Uil sara' quindi fatta domani. Lo ha riferito il leader Cgil Maurizio Lanidni, al termine dell'incontro a palazzo Chigi. "Se su pensioni, fisco e precarieta' le cose rimangono come adesso, il giudizio e' di insuffienza e sara' necessario proseguire le mobilitazioni e valutare insieme quali iniziative mettere in campo".

Manovra, Landini: decontrobuzione una tantum per quest'anno

Il governo ha indicato ai sindacati la disponibilita' di 2 miliardi in piu' e la possibilita' di "una decontribuzione una tantum per quest'anno", ha spiegato Landini. Pur essendoci questa disponibilita' per i sindacati non e' sufficiente anche perche' "non si e' capito chi riguarderebbe come verrebba spesa", ha detto.