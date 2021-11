Manovra, Salvini verso incontro con Draghi: “Soldi Rdc per contenere bollette"

Manovra ed Energia, Salvini a Draghi: torniamo a parlare di nucleare

Il segretario leghista Matteo Salvini ha annunciato che, nell'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi, la Lega chiedera' ufficialmente che le risorse provenienti dalla revisione del reddito di cittadinanza siano destinate in sostegno alle famiglie per contenere i rincari nelle bollette di luce e gas. "E torniamo a parlare di nucleare pulito di ultima generazione, sicuro e green", aggiunge il capo della Lega.

Manovra, M5s: porcheria Salvini su scambio reddito-bollette

"Una porcheria". Cosi' l'esponente pentastellato Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, commenta quanto annunciato da Matteo Salvini. "Pare che martedi' la delegazione della Lega chiedera' a Draghi di spostare le risorse del Reddito di cittadinanza per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas. Non e' una proposta di politica economica, ma un modo per alimentare la guerra tra poveri e far azzannare le persone tra loro. Non so come chiamarla, se non una porcheria. Ovviamente non e' venuto in mente a Salvini e ai suoi di proporre strumenti seri per combattere l'evasione fiscale e recuperare in questo modo risorse necessarie per il Paese".